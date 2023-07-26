Мартен Фуркад поддержал заявку Франции на проведение Олимпиады в 2030 году

Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался за поддержку заявки Франции на проведение зимних Олимпийских игр в 2023 году. Ранее два французских региона (Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег) подали общую заявку на проведение соревнований.

«Это отличный проект. У нас уже есть инфраструктура и средства для его реализации. А также у нас есть опыт организации турниров, полученный от Олимпиады, которая пройдёт в Париже в 2024 году, и от других крупных спортивных мероприятий, которые прошли или пройдут во Франции в ближайшие недели. Это настоящее окно возможностей, поэтому, как я уже говорил, я полностью поддерживаю заявку.

Думаю, это отличный шанс, чтобы иметь возможность, как и в Париже на Олимпиаде и Паралимпиаде, создавать что-то заново, чтобы продемонстрировать наше видение соревнований в будущем. Конечно, я участвую в этом проекте с момента начала переговоров между МОК и регионами. Но сейчас я полностью сосредоточен на своей работе над Олимпиадой в Париже в 2024 году», — приводит слова биатлониста издание L'Équipe.