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Падин: Грухвина — спортсменка экстра-класса. У неё радужные перспективы в биатлоне

Падин: Грухвина — спортсменка экстра-класса. У неё радужные перспективы в биатлоне
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Известный биатлонный тренер Андрей Падин высказался о перспективах россиянки Анны Грухвиной, которая перешла из лыжных гонок в биатлон.

«Аня Грухвина может раскрыться как биатлонистка во время главного старта сезона, когда в Златоусте будет проходить гонка сильнейших спортсменов России. Она может повторить успех такой же, как у Наталии Шевченко. Но если какие-то базовые навыки могут быть не совсем освоены, этого может и не произойти.

Но факт в том, что она спортсменка экстра-класса. И в стрелковом компоненте на данном этапе у неё достаточно неплохо получаются отдельные упражнения – в принципе, это радужные перспективы", — сказал Падин в интервью, опубликованном на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).

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