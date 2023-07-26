Падин: Грухвина — спортсменка экстра-класса. У неё радужные перспективы в биатлоне
Поделиться
Известный биатлонный тренер Андрей Падин высказался о перспективах россиянки Анны Грухвиной, которая перешла из лыжных гонок в биатлон.
«Аня Грухвина может раскрыться как биатлонистка во время главного старта сезона, когда в Златоусте будет проходить гонка сильнейших спортсменов России. Она может повторить успех такой же, как у Наталии Шевченко. Но если какие-то базовые навыки могут быть не совсем освоены, этого может и не произойти.
Но факт в том, что она спортсменка экстра-класса. И в стрелковом компоненте на данном этапе у неё достаточно неплохо получаются отдельные упражнения – в принципе, это радужные перспективы", — сказал Падин в интервью, опубликованном на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Комментарии
- 26 июля 2023
-
09:41
-
09:24
- 25 июля 2023
-
01:02
-
00:32
- 24 июля 2023
-
22:15
-
18:41
-
17:54
-
15:36
- 23 июля 2023
-
14:55
-
11:28
- 22 июля 2023
-
11:42
-
10:28
-
10:18
- 21 июля 2023
-
23:27
-
17:30
- 20 июля 2023
-
01:00
- 19 июля 2023
-
22:08
-
21:07
-
18:46
-
15:55
-
11:42
-
09:50
- 18 июля 2023
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 17 июля 2023
-
22:40
-
20:39
-
19:37
-
18:24
-
11:56
- 15 июля 2023
-
13:00
-
11:42
- 11 июля 2023
-
14:32
Партнерский контент