Глава СБР Виктор Майгуров объявил о сотрудничестве с новым крупным спонсором

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал расставание с многолетним спонсором СБР компанией «Газпром» и объявил о сотрудничестве с новым крупным партнёром.

«Расставание с «Газпромом» было ожидаемым. В текущей ситуации «Газпром» вынужден вносить коррективы в свои приоритеты в области поддержки спорта. Биатлон далеко не единственный в этом ряду.

Но мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны – «Альфа-Банк». В ближайших планах официальная презентация нашего партнёрства, сейчас дорабатываем его визуальную составляющую. Уже на первом этапе Кубка Содружества, который пройдёт в Сочи в начале сентября, присутствие «Альфа-Банка» обещает быть очень заметным», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Виктором Майгуровым читайте на «Чемпионате» в 15:00 мск.