«Оборотная сторона популярности биатлона». Майгуров объяснил обилие критики в адрес СБР

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о критике в адрес СБР.

«В публичном поле я действительно не сторонник обсуждать то, что вы назвали критикой. В большинстве случаев это хайп и однобокая трактовка. Всё это оборотная сторона популярности биатлона.

СМИ заточены на подачу информации в негативном свете – помониторьте ради интереса, как много материалов вы и ваши коллеги опубликовали, например, про начатый этой весной масштабный юношеский проект СБР. Или про программу СБР по материальной поддержке региональных федераций биатлона на 55 млн рублей. Видимо, позитивные истории не так интересны читателю», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.