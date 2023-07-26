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Глава СБР Майгуров объяснил, почему Александр Поварницын ушёл на самоподготовку

Глава СБР Майгуров объяснил, почему Александр Поварницын ушёл на самоподготовку
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, почему биатлонист Александр Поварницын решил готовиться к новому сезону вне национальной команды.

«Это решение принято спортсменом и его личным тренером после того, как они обсудили тренировочную концепцию, предложенную Юрием Михайловичем Каминским, когда он взял шефство над группой Башкирова. Александр считает, что эта концепция ему не совсем подходит, и он добьётся большего, тренируясь вместе с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым. Сезон покажет», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

29-летний биатлонист в феврале 2015 года выступил в составе мужской эстафетной команды на чемпионате мира. На этих же соревнованиях он завоевал бронзовую медаль в гонке преследования. В сезоне-2015/2016 он стал участником соревнований Кубка IBU, а в марте 2017 года одержал первую личную победу в спринте, который прошёл в финском Контиолахти.

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