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Глава СБР рассказал, что спортсменам запрещено публиковать в соцсетях, согласно контракту

Глава СБР рассказал, что спортсменам запрещено публиковать в соцсетях, согласно контракту
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о рекомендациях и запретах организации в отношении публикаций спортсменов в социальных сетях.

«Пока я возглавляю СБР, не было случая, чтобы мы запрещали спортсмену сборной России высказываться в СМИ. Какие-то рекомендации, например, по общению с прессой на Олимпиаде, давали, но окончательное решение всё равно за спортсменом. Правда, в тексте стандартного договора, который спортсмен заключает с СБР, прописан запрет публиковать в СМИ или соцсетях то, что порочит честь, достоинство, деловую репутацию СБР, сборной команды России, тренеров СБР и иных специалистов СБР, а также спонсоров СБР. На моей памяти пока нам не приходилось обращаться к этому пункту договора, надеюсь, и не придётся», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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