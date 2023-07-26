Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Это не на пользу нашему виду спорта». Майгуров — о судебных исках, связанных с СБР

«Это не на пользу нашему виду спорта». Майгуров — о судебных исках, связанных с СБР
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о судебных исках, связанных с организацией.

«Не сказал бы, что это меня нервирует. Обращаться в суд – право любого гражданина. СБР действительно является участником нескольких судебных процессов. 24 июля Хамовнический суд отклонил иск к СБР бывшего главы Федерации биатлона Иркутской области Александра Еслева, который оспаривал решения сразу двух Конференций СБР и правомочность Устава. Это уже не первое подобное решение суда в пользу СБР. Самый большой негативный эффект от этих процессов в том, что создают определённую ауру вокруг биатлона, которая точно не идёт на пользу нашему виду спорта», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Материалы по теме
«Невесёлая арифметика, сколько ни зарабатывай». Ответ шефа российского биатлона на критику
Эксклюзив
«Невесёлая арифметика, сколько ни зарабатывай». Ответ шефа российского биатлона на критику
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023