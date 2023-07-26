Глава СБР Майгуров разъяснил, кто из спортсменов получит экипировку сборной России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, кто из биатлонистов получит экипировку национальной команды.

«Экипировку получают все, кто находится на централизованной подготовке, зимние гоночные комбинезоны – те, кто будет выступать за сборную на Кубке Содружества», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Ранее некоторые биатлонисты сборной России сообщили, что не получили форму национальной команды на предстоящий сезон. В частности, экипировка не досталась Виктории Сливко, которая заняла первое место в рейтинге СБР по итогам сезона-2022/2023. Отметим, что спортсменка приняла решение готовиться к новому сезоне вне сборной России.