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Глава СБР Майгуров разъяснил, кто из спортсменов получит экипировку сборной России

Глава СБР Майгуров разъяснил, кто из спортсменов получит экипировку сборной России
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, кто из биатлонистов получит экипировку национальной команды.

«Экипировку получают все, кто находится на централизованной подготовке, зимние гоночные комбинезоны – те, кто будет выступать за сборную на Кубке Содружества», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Ранее некоторые биатлонисты сборной России сообщили, что не получили форму национальной команды на предстоящий сезон. В частности, экипировка не досталась Виктории Сливко, которая заняла первое место в рейтинге СБР по итогам сезона-2022/2023. Отметим, что спортсменка приняла решение готовиться к новому сезоне вне сборной России.

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