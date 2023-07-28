Дмитрий Васильев поделился мнением о возможном сотрудничестве России и Африки в биатлоне

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возможном сотрудничестве России и Африки в биатлоне. Васильев подчеркнул, что развитие сотрудничества с Африкой в летнем биатлоне имеет значительно больше перспектив и именно этот вид спорта может привлечь внимание представителей других континентов.
«Возможно ли сотрудничество между Россией и Африкой в биатлоне, в совместных соревнованиях? Конечно! Но не в зимнем биатлоне, потому что Африка — это не зимние страны. Необходимо развивать летний биатлон. У него значительно больше перспектив, чем у зимнего! Зимний дороже, нужно готовить снежные трассы. На сегодняшний день — это обременительно. К тому же фактор смазки сильно влияет, кто станет победителем. А спектр участников летнего биатлона будет больше в разы.
Когда летний биатлон будет проводиться в нормальном формате, то палитра участников будет широка — не только Африка, но и, например, Латинская Америка. Летний биатлон просто не хотели развивать, потому что он может составить колоссальную конкуренцию зимнему биатлону, который сойдёт на нет.
Не нужно сидеть и ждать благоволения мерзавцев и негодяев, которые решили, что они вершители судеб. Они так и будут ненавидеть Россию. Надо просто создавать свой формат и идти вперёд, чтобы потом за нами бегали и просили, чтобы мы приняли их в него», — приводит слова Васильева Legalbet.
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