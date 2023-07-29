Симон Фуркад: норвежцы должны осознать, что со сборной Франции придётся считаться

Главный тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался об участии французских биатлонистов в фестивале Blink, который пройдёт в Норвегии со 2 по 5 августа.
«Биатлонисты сейчас в хорошей форме, но есть некоторые моменты, над которыми нужно работать. Это нормально, мы не собираемся выходить на пик формы летом. Мы движемся в правильном направлении. Что касается участия в соревнованиях в Норвегии, [для нас] это больше практика. Я не предъявляю высокие требования к спортсменам на этих соревнованиях. С другой стороны, надеюсь, что мы сможем навязать борьбу. Там будут немцы и норвежцы, которые отлично показывали себя в прошлом сезоне, и я хочу, чтобы мы заставили их показать свой максимум. Нужно сделать всё, чтобы норвежцы полностью осознали, что с нами придётся считаться», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.
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