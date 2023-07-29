Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Симон Фуркад: норвежцы должны осознать, что со сборной Франции придётся считаться

Симон Фуркад: норвежцы должны осознать, что со сборной Франции придётся считаться
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался об участии французских биатлонистов в фестивале Blink, который пройдёт в Норвегии со 2 по 5 августа.

«Биатлонисты сейчас в хорошей форме, но есть некоторые моменты, над которыми нужно работать. Это нормально, мы не собираемся выходить на пик формы летом. Мы движемся в правильном направлении. Что касается участия в соревнованиях в Норвегии, [для нас] это больше практика. Я не предъявляю высокие требования к спортсменам на этих соревнованиях. С другой стороны, надеюсь, что мы сможем навязать борьбу. Там будут немцы и норвежцы, которые отлично показывали себя в прошлом сезоне, и я хочу, чтобы мы заставили их показать свой максимум. Нужно сделать всё, чтобы норвежцы полностью осознали, что с нами придётся считаться», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Материалы по теме
Жулия Симон пропустит сборы национальной команды Франции в Норвегии
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023