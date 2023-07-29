Динара Алимбекова-Смольская: возможно, я рожу и скажу: «Всё! До свидания, ухожу!»

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская рассказала, как видит своё возвращение в профессиональный спорт после рождения ребёнка.

«Всю свою карьеру, особенно в осознанный период, говорила, что точно не буду рожать, находясь в спорте. Как только уйду, тогда и начну задумываться о детях. И это было очень долгое время. Наверное, только сейчас изменила своё мнение. В силу того, что на данный момент нет международных соревнований, только это будет позволять мне находиться больше с ребёнком. Иметь возможность поехать вместе с ним на соревнования в Россию, либо иметь человека, который сможет путешествовать с нами. Возможно, няня или кто-то из наших мам согласится на это. Не так сложно по России передвигаться, как по Европе. Поэтому мы рассматривали такой вариант, что по необходимости кто-то сможет с нами поездить, и это не так далеко, не так сложно организовать. Конечно, даже сейчас понимаю, что это большой риск, когда действительно хочется видеть первые шаги, всё слышать, в общем каждый день проводить с малышом. Опыт других биатлонисток показывает, что всё возможно. Не просто, разумеется, но реально. Мы два действующих спортсмена, которые не будут высыпаться ночью, а утром нужно выходить на гонку или на тренировку. Это чуть-чуть сложнее, чем когда кто-то один участвует в соревнованиях. Поэтому мы, конечно же, будем просить какую-то помощь, чтобы малыш всё-таки находился рядом с нами. Пока это всё задумка, а как оно будет на самом деле… Может быть, я рожу и скажу: «Всё! До свидания, я ухожу!» Не знаю, как поведёт себя организм, как поведёт себя голова родителя, но, я думаю, что мы справимся», — приводит слова Алимбековой-Смольской Sport5.by.