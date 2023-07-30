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Бреза-Буше и Симон, которые судятся по делу о мошенничестве, заявлены на фестиваль Фуркада

Бреза-Буше и Симон, которые судятся по делу о мошенничестве, заявлены на фестиваль Фуркада
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Французские биатлонистки Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон станут участницами фестиваля Мартена Фуркада в Анси (Франция), сообщает пресс-служба фестиваля на странице в соцсетях. Соревнования пройдут 2 сентября.

Напомним, ранее полиция начала расследование в отношении Симон по делу о мошенничестве с кредитными картами. Одну из жалоб на Симон написала Бреза-Буше. Ожидается, что спортсменка сможет выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Симон отрицает обвинения в мошенничестве.

Ранее стало известно, что Симон пропустит сборы национальной команды Франции по биатлону, которые проходят в Лиллехаммере и Санднесе (Норвегия) с 25 июля по 6 августа. Бреза-Буше, в феврале текущего года ставшая мамой, в августе будет тренироваться с командой.

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