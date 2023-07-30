Тарьей Бё пошутил над Свендсеном, опубликовав фото сборной Норвегии из душевой

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях забавное командное фото.

Бё-старший, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Филип Фьельд Андерсен и Эндре Стрёмсхейм позируют в душевой, намылившись шампунем. Это отсылка на культовую рекламу шампуня, главным героем которой был четырёхкратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

«Сегодня мы чествуем единственного и неповторимого Эмиля Хегле Свендсена. Скучаем по тебе», — подписал фото старший Бё.

Фото: из личного архива Тарьея Бё

Напомним, старший Бё и Свендсен – лучшие друзья. Эмиль завершил карьеру в 2018 году. Тарьей – крёстный отец сына Свендсена, Магнуса.