Тарьей Бё пошутил над Свендсеном, опубликовав фото сборной Норвегии из душевой
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях забавное командное фото.
Бё-старший, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Филип Фьельд Андерсен и Эндре Стрёмсхейм позируют в душевой, намылившись шампунем. Это отсылка на культовую рекламу шампуня, главным героем которой был четырёхкратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
«Сегодня мы чествуем единственного и неповторимого Эмиля Хегле Свендсена. Скучаем по тебе», — подписал фото старший Бё.
Фото: из личного архива Тарьея Бё
Напомним, старший Бё и Свендсен – лучшие друзья. Эмиль завершил карьеру в 2018 году. Тарьей – крёстный отец сына Свендсена, Магнуса.
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