Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тарьей Бё пошутил над Свендсеном, опубликовав фото сборной Норвегии из душевой

Тарьей Бё пошутил над Свендсеном, опубликовав фото сборной Норвегии из душевой
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях забавное командное фото.

Бё-старший, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Филип Фьельд Андерсен и Эндре Стрёмсхейм позируют в душевой, намылившись шампунем. Это отсылка на культовую рекламу шампуня, главным героем которой был четырёхкратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

«Сегодня мы чествуем единственного и неповторимого Эмиля Хегле Свендсена. Скучаем по тебе», — подписал фото старший Бё.

Фото: из личного архива Тарьея Бё

Напомним, старший Бё и Свендсен – лучшие друзья. Эмиль завершил карьеру в 2018 году. Тарьей – крёстный отец сына Свендсена, Магнуса.

Материалы по теме
Самый крутой биатлонист в истории. Йоханнес Бё уже затмил Бьорндалена и Фуркада?
Рейтинг
Самый крутой биатлонист в истории. Йоханнес Бё уже затмил Бьорндалена и Фуркада?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023