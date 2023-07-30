Васильев: нам незачем разговаривать с МОК, но самим отрубать себе головы нельзя

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на полемику депутата Государственной Думы Сергея Миронова и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
Ранее Миронов заявил, что ОКР не должен сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, проводящим «русофобскую политику», на что Поздняков посоветовал «отдельным бестолковым депутатам» не говорить о вопросах, в которых они «совершенно некомпетентны».
«Станислав Поздняков абсолютно прав, я его поддерживаю. Сейчас очень много специалистов стало в спорте. Сапожник делает пироги, а повар — сапоги. Всякие умники раздают бесплатные советы, в которых никто не нуждается. Да, сейчас нам незачем разговаривать с МОК, но самим отрубать себе головы нельзя. Надо оставаться приверженцами олимпийского движения, хотя оно постепенно разрушается. Оттуда нельзя уходить, потому что у любого конфликта есть конец. Если мы сами уйдём, с нами никто не будет разговаривать. Пусть умники, дающие советы, учат своих жён. Этим депутатам нужно отрабатывать свой хлеб, им нужно показать свою бурную деятельность. Им надо знать своё место и заниматься своим делом», — приводит слова Васильева издание «РИА Новости Спорт».
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