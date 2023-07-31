Нигматуллина: после рождения дочери сплю два раза в день по четыре часа

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, как совмещает тренировки и уход за дочерью.

«Ожидание и реальность отличаются. Думала, после рождения дочери будет проще сформировать тайм‑менеджмент. Оказалось, управлять нужно временем не только своим, но и ещё одного человека. У дочки тоже плотный жизненный график, кстати, похожий на мой: врачи, уход, обязательное общение и развитие. Тренировки теперь даются тяжелее, на них остаётся меньше энергии. А вот мотивации у меня, как ни странно, больше.

Брала с собой маленькую Айну на все сборы: в Терскол, Сочи и Тюмень. Уже привыкла к обязательному ночному подъёму. Даже если малышка спит, всё равно просыпаюсь по расписанию, настолько вошла в режим. Вообще, количества сна для отдыха мне вполне хватает. Просто раньше, условно, был один восьмичасовой отрезок — теперь два по четыре. Обе спим днём, бодрствуем, когда у меня тренировки, и в целом неплохо себя чувствуем.

Всегда могу рассчитывать на помощь четырёх близких: мужа Ильшата, обеих мам и сестры Насти. Куда бы я ни ехала, со мной всегда кто‑то из них. Отправиться на сборы одной и не взять с собой Айну — такое даже в голову не приходило, это невозможно», — сказала Нигматуллина в интервью «Матч ТВ».