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«С 85 км на велосипеде к смене подгузника». Жена Бё показала милое фото Тарьея с сыном

«С 85 км на велосипеде к смене подгузника». Жена Бё показала милое фото Тарьея с сыном
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Гита Симонсен, супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира, норвежского биатлониста Тарьея Бё, опубликовала трогательное фото супруга с их сыном Ароном в честь дня рождения мужа. 29 июля Тарьею исполнилось 35 лет.

«Прямиком с 85 километров на велосипеде к смене подгузника и обнимашкам. С днём рождения, профессиональный жонглёр. Мы тебя любим», — подписала фото Гита.

Фото: из личного архива Гиты Симонсен

Старший Бё завершил сезон-2022/2023 на шестой строчке общего зачёта Кубка мира, обладателем трофея стал его младший брат Йоханнес. На чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия), Тарьей завоевал две медали – серебро в спринтерской гонке (проиграл лишь брату Йоханнесу) и серебро в мужской эстафете.

35-летний Бё готовится к сезону-2023/2024 в составе основной сборной Норвегии.

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