Йоханнес Бё отказался от участия в фестивале Blink из-за рождения дочери

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный чемпион Олимпийских игр, отказался от участия в фестивале Blink, который проходит в Санднесе (Норвегия). Причиной снятия спортсмена с соревнований стало недавнее рождение в его семье второго ребёнка: в июле у Бё родилась дочь.

В пресс-релизе организатора мероприятия сказано: «Недавно Йоханнес Бё стал отцом во второй раз, поэтому в этом году он дома во время фестиваля Blink». Его цитирует издание Nordic Magazine.

На фестивале выступят спортсмены из основного состава сборной Норвегии. На турнир заявлены Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен и Стурла Холм Легрейд. Также на соревнования приедет основной состав сборной Франции по биатлону под руководством Симона Фуркада.