Стало известно, когда и где группы сборной России проведут сборы в августе

Союз биатлонистов России (СБР) поделился расписанием тренировочных сборов групп национальной команды в августе.
Группа Михаила Шашилова – Раубичи (Беларусь), сбор пройдёт с 5 по 23 августа.
Группа Артёма Истомина – Тюмень, сбор пройдёт с 5 по 20 августа.
Группа Юрия Каминского – Тюмень, сбор пройдёт с 7 по 25 августа.
Группа Сергея Башкирова – Тюмень, сбор пройдёт с 7 по 25 августа.
Юниорская сборная (тренер Владимир Брагин) – Сочи, сбор пройдёт с 5 по 26 августа.
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
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