Стало известно, когда и где группы сборной России проведут сборы в августе

Союз биатлонистов России (СБР) поделился расписанием тренировочных сборов групп национальной команды в августе.

Группа Михаила Шашилова – Раубичи (Беларусь), сбор пройдёт с 5 по 23 августа.

Группа Артёма Истомина – Тюмень, сбор пройдёт с 5 по 20 августа.

Группа Юрия Каминского – Тюмень, сбор пройдёт с 7 по 25 августа.

Группа Сергея Башкирова – Тюмень, сбор пройдёт с 7 по 25 августа.

Юниорская сборная (тренер Владимир Брагин) – Сочи, сбор пройдёт с 5 по 26 августа.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.