Жюстин Бреза-Буше впервые прокомментировала обвинения в адрес Жулии Симон в мошенничестве

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше впервые прокомментировала обвинения в адрес коллеги по команде, двукратной чемпионки мира Жулии Симон.
Бреза-Буше была в числе лиц, которые подали на Симон жалобу о мошенничестве с кредитными картами. Спортсменка получит возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Симон обвинения в мошенничестве опровергает.
«Я думаю, эта ситуация действительно печальная, но я беру на себя эту ответственность. Если бы у меня не было доказательств, я бы ничего не сделала. Конечно, это решение далось мне непросто. Это случилось год назад в Санднесе, тогда я пыталась решить всё мирно с ней и профсоюзом, но из этого ничего не вышло.
Надеюсь, у всего этого будет какой-то счастливый конец, если вы понимаете, что я имею в виду. Я не желаю ей зла. Я просто хочу продолжить свою карьеру, заботиться о своей семье и о себе. Надеюсь, это скоро закончится», — приводит слова Бреза-Буше TV2.
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