Лу Жанмонно: я поддерживаю Бреза-Буше, Жулия Симон приняла много неправильных решений

24-летняя французская биатлонистка Лу Жанмонно высказалась об обвинениях в адрес коллеги по сборной, двукратной чемпионки мира Жулии Симон.

Ранее стало известно, что в отношении Симон были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. При этом одну из них написала коллега спортсменки по национальной команде — Жюстин Бреза-Буше. Спортсменка получит возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Симон обвинения в мошенничестве опровергает.

«В прошлом году всем было очень сложно, мы разрывались между Жюстин и Жулией. Сейчас я поддерживаю Жюстин, Жулия приняла много неправильных решений вместо того, чтобы принять протянутую нами помощь. Я немного злюсь из-за этого.

Я не могу представить, что будет, когда она вернётся. Это точно будет странно. Мы можем простить всё, что было, но ей необходимо будет приложить огромные усилия ради нас», — приводит слова Жанмонно TV2.