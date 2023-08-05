Тарьей Бё и Жюстин Бреза-Буше выиграли соревнования по скорострельности на фестивале Blink

В Санднесе (Норвегия) прошли соревнования по скорострельности в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. У мужчин их выиграл трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё, а у женщин – олимпийская чемпионка 2022 года, француженка Жюстин Бреза-Буше.
Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Соревнования по скорострельности. Женщины
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 21,5 секунды.
2. Жилонн Гигонна (Франция) – отставание 2,5 секунды.
3. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) + 6,1…
11. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 17,6.
Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Соревнования по скорострельности. Мужчины
1. Тарьей Бё (Норвегия) – 14,7 секунды.
2. Даг Сандер Бьорндален (Норвегия) – отставание 1,1 секунды.
3. Лукас Фрачер (Германия) + 5,2…
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 20,0.
- 5 августа 2023
-
10:43
-
10:29
- 4 августа 2023
-
15:20
-
10:19
-
09:47
-
00:53
-
00:39
-
00:32
- 3 августа 2023
-
20:24
-
19:27
- 2 августа 2023
-
15:25
- 31 июля 2023
-
20:02
-
12:40
- 30 июля 2023
-
20:34
-
13:10
-
12:37
-
12:02
- 29 июля 2023
-
16:18
-
15:37
-
14:42
-
14:31
-
11:42
- 28 июля 2023
-
15:42
-
15:17
- 26 июля 2023
-
17:40
-
17:15
-
16:50
-
16:32
-
16:25
-
16:00
-
15:35
-
15:15
-
15:05
-
11:00
-
09:41