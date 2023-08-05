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Тарьей Бё и Жюстин Бреза-Буше выиграли соревнования по скорострельности на фестивале Blink

Тарьей Бё и Жюстин Бреза-Буше выиграли соревнования по скорострельности на фестивале Blink
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В Санднесе (Норвегия) прошли соревнования по скорострельности в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. У мужчин их выиграл трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё, а у женщин – олимпийская чемпионка 2022 года, француженка Жюстин Бреза-Буше.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Соревнования по скорострельности. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 21,5 секунды.
2. Жилонн Гигонна (Франция) – отставание 2,5 секунды.
3. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) + 6,1…
11. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 17,6.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Соревнования по скорострельности. Мужчины

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 14,7 секунды.
2. Даг Сандер Бьорндален (Норвегия) – отставание 1,1 секунды.
3. Лукас Фрачер (Германия) + 5,2…
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 20,0.

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