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Кноттен выиграла суперспринт на фестивале Blink, Бреза-Буше стал 8-й, Тандреволд — 14-й

Кноттен выиграла суперспринт на фестивале Blink, Бреза-Буше стал 8-й, Тандреволд — 14-й
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В Санднесе (Норвегия) состоялся женский суперспринт в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. Победительницей гонки стала призёр этапов Кубка мира, 28-летняя норвежская биатлонистка Каролин Оффигстад Кноттен.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Суперспринт. Женщины

1. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) – 15.21,4 (3 промаха).
2. Ванесса Фойгт (Германия) – отставание 5,2 секунды (3).
3. Ханна Кебингер (Германия) +17,7 (4).
4. Лу Жанмонно (Франция) +28,2 (3).
5. Клоэ Шевалье (Франция) +44,3 (4).
6. Юни Арнеклейв (Норвегия) +45,4 (7).
7. Анна Вайдель (Германия) +45,4 (6).
8. Жюстин Бреза-Буше +47,8 (6).
9. Марте Крoкстад Йохансен (Норвегия) +1.09,4 (5)…
14. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +1.54,4 (7).

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