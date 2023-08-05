Тандреволд призналась, что испытывает психологические проблемы из-за приложения Strava

Трёхкратная чемпионка мира в эстафете, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд призналась, что испытывает психологические проблемы при подготовке к сезону-2023/2024.

«Сравнивать себя с другими легко, но это не всегда сказывается на вас позитивно.

К примеру, я заметила, что Strava (сервис для отслеживания активности спортсменов с помощью мобильных устройств. – Прим. «Чемпионата») стало для меня токсичным приложением. У меня может быть очень хороший тренировочный период, я могу быть очень довольна тем, что сделала и чувствовать себя достаточно уверенно по поводу того, что делаю. Потом я захожу в Strava и начинаю ощущать, что слишком плохо, слишком мало тренировалась. Очень рада, что не сталкивалась с этим лет в 16.

Теперь, с каждым сезоном я стала замечать, что справляться становится всё сложнее и сложнее. У тебя всегда высокие ожидания к себе, как и у внешнего мира к тебе», — приводит слова Тандреволд NRK.