Ханна Кебингер выиграла биатлонный масс-старт на фестивале Blink

В Санднесе (Норвегия) в рамках ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink прошёл женский биатлонный масс-старт. Его победительницей стала представительница Германии Ханна Кебингер, второе место заняла её соотечественница Анна Вайдель. Третья строчка в итоговом протоколе досталась француженке Лу Жанмонно. Следующие пять мест заняли норвежские биатлонистки.
Летний биатлон. Фестиваль Blink — 2023. Санднес, Норвегия
Масс-старт. Женщины
1. Ханна Кебингер (Германия) – 15.27,4.
2. Анна Вайдель (Германия) – отставание 3,1.
3. Лу Жанмонно (Франция) +4,2.
4. Элине Грюэ (Норвегия) +4,3.
5. Янина Хеттих-Вальц (Норвегия) +19,3.
6. Юни Арнеклейв (Норвегия) +23,9.
7. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) +25,0.
8. Гро Рандбю (Норвегия) +40,4.
9. Ванесса Фойгт (Германия) +44,5.
10. Жилонн Гигонна (Франция) +54,2.
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