Хофер: задумывался о завершении карьеры, но у меня всё ещё есть желание соревноваться

33-летний итальянский биатлонист Лукас Хофер рассказал о том, почему решил продолжать профессиональную карьеру.
«Мысль о завершении карьеры действительно была. Проблемы начались за год до Олимпийских игр, когда я стал чувствовать боль в плече. Но после тренировок со шведскими спортсменами мне не терпелось начать сезон. Думаю, если бы всё сложилось так, как было задумано, это был бы один из лучших сезонов в моей карьере. И хотя я серьёзно задумывался о завершении карьеры, в итоге принял решение продолжать, потому что у меня всё ещё есть желание соревноваться, ставить новые цели, продолжать работать и совершенствоваться», — приводит слова Хофера Fondo Italia со ссылкой на подкаст Extrarunde.
Напомним, Хофер является бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года в Сочи и 2018 года в Пхёнчхане, а также призёром чемпионатов мира по биатлону.
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