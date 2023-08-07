Кира Дюжева: хотела стать лыжницей, но в какой-то момент меня направили в биатлон

Российская биатлонистка Кира Дюжева рассказала, как начинала карьеру.
«Я всегда хотела стать лыжницей, но в какой-то момент меня направили в биатлон и в силу маленького возраста особо мнения не спрашивали. Папе, наверное, захотелось, чтобы я была в биатлоне, потому что брат и сестра им занимались, а может, потому что он всем сердцем любит именно этот вид спорта. Сложно сказать.
Почему перестала выступать на лыжных стартах? Я была бы рада совмещать два вида спорта, но времени хватает только на биатлон. Биатлонные старты совпадают с лыжными. А ещё для лыжных соревнований нужны рус-пункты, которых у меня нет. Я иногда выступаю только на местных стартах в Красноярском крае и езжу на марафоны в конце сезона.
Когда стало ясно, что с биатлоном у тебя всё серьёзно? Это моя любимая история, я обожаю этот момент в жизни, который со мной произошёл. Всё случилось, когда меня взяли за счёт региона в юниорскую сборную. Вместе с командой я прошла подготовительный период, а потом меня взяли на юниорский Кубок IBU. Тогда я не понимала, за какие заслуги меня берут, мне казалось, что не за что брать, потому что стрельба очень плохая. Я боялась подвести команду. Но, приехав туда, я поняла, во имя чего тренируются многие спортсмены. Там такая атмосфера! Хоть и не было некоторых команд, по-моему, Норвегии и Франции, болельщиков, кстати, тоже не было. Тем не менее я поняла, во имя чего хочу тренироваться, что хочу ещё раз попасть туда.
После этого я приехала в Чайковский, и у меня не вышло отобраться на юниорский чемпионат мира. Я тогда очень разозлилась на себя за то, что снова не справилась со стрельбой. Но, взяв себя в руки, начала серьёзнее относиться ко всем пунктам своей жизни. После этого у меня получилось показать хороший результат, стрельба стала лучше. Сейчас живу тем, чтобы снова попасть на международные старты и испытать все эти эмоции снова», — сказала Дюжева в интервью Sport24.
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