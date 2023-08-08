«Момент на грани жизни и смерти». Кира Дюжева рассказала о встрече с медведем

Российская биатлонистка Кира Дюжева рассказала, как увидела медведя на тренировке.
«Это до сих пор самое страшное для меня. Я очень сильно боюсь медведей, это прямо ужас.
Мы с сестрой были на тренировке, это была контрольная кроссом. Я тогда бегала по песку босиком. После неё мы шли в сторону нашей деревни, и я смотрю вниз себе под ноги, поднимаю в моменте голову и вижу медведя. Он стоял в стороне, куда мы направлялись. Я впала в ступор, встала на месте и выпала из реальности. Сестра меня еле-еле пробудила своим криком. Мы побежали в другую сторону, до ближайшей деревни было несколько километров. Это была весна, медведи, по сути, тогда только проснулись, я не знаю, почему он не побежал за нами, но, когда я оглянулась, он стоял на задних лапах и смотрел нам вслед. Это было ужасно страшно. Только потом, когда нас подобрал мотоциклист, я поняла, что могло произойти. Это был момент на грани жизни и смерти», — приводит слова Дюжевой Sport24.
- 8 августа 2023
-
10:11
- 7 августа 2023
-
22:47
-
15:28
- 6 августа 2023
-
14:24
-
00:28
-
00:14
- 5 августа 2023
-
14:59
-
11:37
-
10:43
-
10:29
- 4 августа 2023
-
15:20
-
10:19
-
09:47
-
00:53
-
00:39
-
00:32
- 3 августа 2023
-
20:24
-
19:27
- 2 августа 2023
-
15:25
- 31 июля 2023
-
20:02
-
12:40
- 30 июля 2023
-
20:34
-
13:10
-
12:37
-
12:02
- 29 июля 2023
-
16:18
-
15:37
-
14:42
-
14:31
-
11:42
- 28 июля 2023
-
15:42
-
15:17
- 26 июля 2023
-
17:40
-
17:15
-
16:50