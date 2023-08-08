«Момент на грани жизни и смерти». Кира Дюжева рассказала о встрече с медведем

Российская биатлонистка Кира Дюжева рассказала, как увидела медведя на тренировке.

«Это до сих пор самое страшное для меня. Я очень сильно боюсь медведей, это прямо ужас.

Мы с сестрой были на тренировке, это была контрольная кроссом. Я тогда бегала по песку босиком. После неё мы шли в сторону нашей деревни, и я смотрю вниз себе под ноги, поднимаю в моменте голову и вижу медведя. Он стоял в стороне, куда мы направлялись. Я впала в ступор, встала на месте и выпала из реальности. Сестра меня еле-еле пробудила своим криком. Мы побежали в другую сторону, до ближайшей деревни было несколько километров. Это была весна, медведи, по сути, тогда только проснулись, я не знаю, почему он не побежал за нами, но, когда я оглянулась, он стоял на задних лапах и смотрел нам вслед. Это было ужасно страшно. Только потом, когда нас подобрал мотоциклист, я поняла, что могло произойти. Это был момент на грани жизни и смерти», — приводит слова Дюжевой Sport24.