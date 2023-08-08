Главный тренер сборной Франции рассказал о форме вернувшейся после беременности Бреза-Буше

Главный тренер женской сборной Франции по биатлону Сирил Бурде рассказал о форме биатлонистки Жюстин Бреза-Буше, вернувшейся к тренировкам после пропущенного из-за беременности и рождения ребёнка сезона-2022/2023.
«Мы видели Жюстин в начале сборов в Преманоне, и я был очень приятно удивлён её физическим состоянием и результатами нескольких тренировок, которые она провела вместе с командой. Поэтому её выступление на фестивале Blink не стало для нас сюрпризом.
Конечно, у неё ещё есть запас, но она больше года не участвовала в гонках, поэтому это нормально. Время прохождения трассы у неё хорошее. В гонках, почувствовав ритм, она становилась всё быстрее и быстрее, поэтому я спокоен за её восстановление.
В стрельбе, конечно, из-за стресса и давления публики было как хорошее, так и не очень. Но за этим опытом мы и приехали сюда», — приводит слова Бурде издание Le Dauphine.
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