Глава СБР Майгуров: IBU считает, что у них нет причин, чтобы возвращать нас на турниры

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, как проходит диалог с Международным союзом биатлонистов (IBU) о допуске россиян на соревнования.
«Время идёт быстро. Для нас очень важно вернуться не в олимпийский сезон к международным соревнованиям, а пораньше ради квоты для участия в Играх. Все в диалоге с IBU, но пока они отвечают, что у них нет причин, чтобы возвращать нас к соревнованиям. Не идёт речи даже о нейтральном статусе», — приводит слова Майгурова издание «РИА Новости Спорт».
Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В прошлом сезоне, как и в следующем, спортсмены будут выступать на Кубке России и Кубке Содружества.
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году.
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