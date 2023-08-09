Глава СБР Майгуров: IBU считает, что у них нет причин, чтобы возвращать нас на турниры

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, как проходит диалог с Международным союзом биатлонистов (IBU) о допуске россиян на соревнования.

«Время идёт быстро. Для нас очень важно вернуться не в олимпийский сезон к международным соревнованиям, а пораньше ради квоты для участия в Играх. Все в диалоге с IBU, но пока они отвечают, что у них нет причин, чтобы возвращать нас к соревнованиям. Не идёт речи даже о нейтральном статусе», — приводит слова Майгурова издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В прошлом сезоне, как и в следующем, спортсмены будут выступать на Кубке России и Кубке Содружества.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году.