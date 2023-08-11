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Сильнейшая биатлонистка Польши серьёзно травмировалась после падения на лыжероллерах

Сильнейшая биатлонистка Польши серьёзно травмировалась после падения на лыжероллерах
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Сильнейшая биатлонистка сборной Польши, чемпионка Европы 2021 года Камила Жук получила серьёзную травму ноги, упав на тренировке на лыжероллерах.

«После первых медосмотров выяснилось, что травма ноги серьёзна настолько, что спортсменка выбыла из тренировочного процесса на более долгий срок. Надеемся, что Камила быстро поправится и сможет продолжить спортивную карьеру», — прокомментировали ситуацию в Союзе биатлонистов Польши.

Позднее новостями поделилась в своих социальных сетях сама Жук.

«К сожалению, моё падение на тренировке оказалось настолько неудачным, что пришлось сделать операцию, из-за которой я выбыла из тренировочного процесса, но собираюсь вернуться сильнее… Теперь нужно сосредоточиться на реабилитации, к сожалению, на это понадобится время (я должна быть терпеливой). И да, это один из самых сложных моментов в моей карьере, мне нужно время, чтобы это принять и пережить», — написала Камила.

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