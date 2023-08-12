Федерация биатлона Украины призвала исключать россиян из международных спортивных союзов

Глава Федерации биатлона Украины Иван Крулько призвал международные спортивные союзы исключать россиян из деятельности организаций. В своём заявлении чиновник сослался на решение Международной федерации биатлона (IBU) о приостановлении членства Союза биатлонистов России (СБР) в праве работы на международном уровне.

«Необходимо не просто запретить россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях, а исключить их спортивные федерации из международных союзов!

Действовать нужно так, как поступила Международная федерация биатлона на конгрессе в Зальцбурге, где я представлял Украину. Там не просто приняли решение о недопуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры, но главное — приостановили членство России и Беларуси в IBU. И это единственная из всех спортивных федераций, которая приняла такое решение. Нужно добиваться, чтобы россияне и белорусы вообще не могли приезжать на международные конгрессы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерации биатлона Украины.

Данное заявление федерация сделала, чтобы поддержать ранее выдвинутый комитетом по делам молодёжи и спорта Верховной рады Украины проект, в котором организация призвала иностранных лидеров запретить российским и белорусским атлетам въезд в государства, чтобы они не могли выступать на соревнованиях.