В IBU оценили последствия возможного участия сборной Узбекистана в Кубке Содружества

Глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккена высказался о возможности участия представителей сборной Узбекистана в Кубке Содружества – альтернативных Кубку мира соревнованиях, которые были организованы на фоне отстранения россиян и белорусов от международных стартов.
«Соревнование, о котором идёт речь, не может быть признано IBU, поскольку сейчас членство Союза биатлонистов России приостановлено. Если национальная федерация Узбекистана примет в нём участие, то это может привести к нарушению статьи 8.1.9 конституции IBU. Однако спекулировать сейчас о возможных санкциях в случае развития такого сценария было бы неуместно», — приводит слова Маккены ТАСС.
- 13 августа 2023
-
11:32
-
09:30
- 12 августа 2023
-
22:14
-
18:16
- 11 августа 2023
-
16:13
-
01:05
- 10 августа 2023
-
22:56
- 9 августа 2023
-
15:48
-
11:15
- 8 августа 2023
-
18:58
-
10:11
- 7 августа 2023
-
22:47
-
15:28
- 6 августа 2023
-
14:24
-
00:28
-
00:14
- 5 августа 2023
-
14:59
-
11:37
-
10:43
-
10:29
- 4 августа 2023
-
15:20
-
10:19
-
09:47
-
00:53
-
00:39
-
00:32
- 3 августа 2023
-
20:24
-
19:27
- 2 августа 2023
-
15:25
- 31 июля 2023
-
20:02
-
12:40
- 30 июля 2023
-
20:34
-
13:10
-
12:37
-
12:02