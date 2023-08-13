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В IBU оценили последствия возможного участия сборной Узбекистана в Кубке Содружества

В IBU оценили последствия возможного участия сборной Узбекистана в Кубке Содружества
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Глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккена высказался о возможности участия представителей сборной Узбекистана в Кубке Содружества – альтернативных Кубку мира соревнованиях, которые были организованы на фоне отстранения россиян и белорусов от международных стартов.

«Соревнование, о котором идёт речь, не может быть признано IBU, поскольку сейчас членство Союза биатлонистов России приостановлено. Если национальная федерация Узбекистана примет в нём участие, то это может привести к нарушению статьи 8.1.9 конституции IBU. Однако спекулировать сейчас о возможных санкциях в случае развития такого сценария было бы неуместно», — приводит слова Маккены ТАСС.

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