Фото: Йоханнес Бё с женой посетили свадьбу друзей вместе с новорожденной дочкой

Хедда Дэли Бё, супруга пятикратного олимпийского чемпиона, 17-кратного чемпиона мира, норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях свежие фото с биатлонистом. Семейная пара посетила свадьбу друзей.
Напомним, Хедда и Йоханнес в начале июля второй раз стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Софией. Малышка также присутствовала на торжестве.
Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё
Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё
Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом.
Бё-младший блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес четвёртый раз в карьере стал обладателем Кубка мира.
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