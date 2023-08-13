Фото: Йоханнес Бё с женой посетили свадьбу друзей вместе с новорожденной дочкой

Хедда Дэли Бё, супруга пятикратного олимпийского чемпиона, 17-кратного чемпиона мира, норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях свежие фото с биатлонистом. Семейная пара посетила свадьбу друзей.

Напомним, Хедда и Йоханнес в начале июля второй раз стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Софией. Малышка также присутствовала на торжестве.

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом.

Бё-младший блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес четвёртый раз в карьере стал обладателем Кубка мира.