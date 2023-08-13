Карим Халили: могу позволить себе не один гамбургер, а потом выйти на тренировку

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионата мира – 2021 в эстафетах, российский биатлонист Карим Халили поделился впечатлениями от тренировочного сбора в «Жемчужине Сибири» (Тюменская область).

«В Тюмени всё как всегда, ничего необычного. Хорошие условия, два стрельбища. Это большое преимущество. Народа много здесь на базе, получается, что никто никому не мешает. Что касается прошлого сбора в горах, то я его пропустил. Приболел немного, поэтому не было смысла подниматься на высоту. Сейчас чувствую себя более-менее. Могу позволить себе не один гамбургер, а потом выйти на тренировку. Нет никаких проблем», — приводит слова Халили «Тюменская арена».

Отметим, что в прошлом сезоне Кубка России – 2022/2023 Халили выиграл общий зачёт соревнований.