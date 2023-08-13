Легрейд — победитель масс-старта в рамках City Biathlon, Тарьей Бё — третий

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем масс-старта в рамках шоу-турнира City Biathlon, который проходит в немецком Висбадене. Вторым пришёл немецкий биатлонист Роман Рейс, отстав от победителя на 7,2 секунды, бронзовую награду завоевал норвежец Тарьей Бё, допустивший два промаха на рубеже.

Лыжероллеры. City Biathlon (Висбаден). Масс-старт. Мужчины

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 25.19,7 (0 промахов).

2. Роман Рейс (Германия) – отставание 7,2 секунды (0).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +19,1 (2).

4. Мартин Понсилуома (Швеция) +30,6 (2).

5. Никлас Хартвейг (Швейцария) +41,5 (1).

6. Бенедикт Долль (Германия) +49,1 (1).

7. Фабьен Клод (Франция) +1.14,8 (4).

8. Дмитрий Пидручный (Украина) +2.16,6 (2).

9. Флоран Клод (Бельгия) +2.26,9 (2).