Майгуров оценил начало строительства лыжероллерной трассы в Чебоксарах

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров принял участие в закладке памятного камня в честь строительства лыжероллерной трассы в Чебоксарах.

Как сообщает официальный сайт СБР, проект сроком строительства с 2023 по 2024 годы позволит охватить все виды программ по биатлону и лыжным гонкам, а также создаст возможности для проведения онлайн-трансляций. На объекте смогут тренироваться спортсмены разных видов спорта –биатлонисты, лыжники, триатлонисты и велосипедисты. Предполагается создание условий и для спортсменов с ограниченными возможностями.

«Объект был долгое время заморожен, но благодаря усилиям главы республики, почётного президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, председателя комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолия Аксакова удалось получить финансирования со стороны Минспорта и республиканского бюджета, что позволит завершить работы в оговоренные сроки.

На сегодняшний день биатлоном в республике занимаются около 400 детей. Появление лыжероллерной трассы в Чебоксарах поможет местным талантам сделать шаг в сборную России, в которой совсем недавно Чувашию успешно представляли Сергей Башкиров, Татьяна Акимова, другие воспитанники чувашской школы.

СБР рассматривает этот объект как точку роста. Чебоксары логистически очень удобно расположены, это самый центр Поволжья, рядом Марий-Эл, Татарстан, Удмуртия, Нижегородская, Кировская, Ульяновская области. Появление здесь современной инфраструктуры для биатлона позволит проводить соревнования достаточно высокого уровня уже в следующем сезоне», – приводит слова Майгурова СБР.