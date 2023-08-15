Российская биатлонистка Калинина рассказала о визите допинг-офицеров в шесть утра

Российская биатлонистка Любовь Калинина сообщила о проверке на допинг ранним утром.

«Самое» доброе утро, когда в 6:00 приходит допинг-контроль», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

21-летняя Калинина провела первый полноценный сезон на взрослом уровне на внутрироссийских соревнованиях. Любовь стала самой младшей участницей прошедшего Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны. По ходу сезона Калинина регулярно попадала в десятку сильнейших и отличалась быстрой стрельбой.

Ранее молодая российская биатлонистка успела выступить на международном уровне. На юниорском Кубке IBU, выступая вместе с Евгением Еремхоновым, она выиграла серебряную медаль в одиночной смешанной эстафете.