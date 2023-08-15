Российская биатлонистка Калинина рассказала о визите допинг-офицеров в шесть утра
Поделиться
Российская биатлонистка Любовь Калинина сообщила о проверке на допинг ранним утром.
«Самое» доброе утро, когда в 6:00 приходит допинг-контроль», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.
21-летняя Калинина провела первый полноценный сезон на взрослом уровне на внутрироссийских соревнованиях. Любовь стала самой младшей участницей прошедшего Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны. По ходу сезона Калинина регулярно попадала в десятку сильнейших и отличалась быстрой стрельбой.
Ранее молодая российская биатлонистка успела выступить на международном уровне. На юниорском Кубке IBU, выступая вместе с Евгением Еремхоновым, она выиграла серебряную медаль в одиночной смешанной эстафете.
Комментарии
- 15 августа 2023
-
09:32
- 14 августа 2023
-
15:45
- 13 августа 2023
-
18:33
-
18:22
-
16:53
-
15:46
-
13:40
-
11:32
-
09:30
- 12 августа 2023
-
22:14
-
18:16
- 11 августа 2023
-
16:13
-
01:05
- 10 августа 2023
-
22:56
- 9 августа 2023
-
15:48
-
11:15
- 8 августа 2023
-
18:58
-
10:11
- 7 августа 2023
-
22:47
-
15:28
- 6 августа 2023
-
14:24
-
00:28
-
00:14
- 5 августа 2023
-
14:59
-
11:37
-
10:43
-
10:29
- 4 августа 2023
-
15:20
-
10:19
-
09:47
-
00:53
-
00:39
-
00:32
- 3 августа 2023
-
20:24
-
19:27
Партнерский контент