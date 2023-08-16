Зигфрид Мазе — о Йоханнесе Бё: для него семья важнее карьеры

Главный тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал о подготовке пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё к новому сезону.
«Йоханнес участвовал только в первом этапе наших сборов. У него в июле родилась дочь, поэтому до сентября мы не увидим его в сборной. Я приезжал к нему, мы вместе тренировались, всё выглядело хорошо, но трудно оценивать, когда он не с другими спортсменами. Поэтому Йоханнес пока под вопросом.
Я уверен в его форме. У Йоханнеса всегда есть недели, когда он работает на износ, и недели, когда он относится ко всему более прохладно. Знаю, где он находится, но не думаю, что он опережает свои тренировки.
Он снялся с Blink, потому что его сын заболел ветрянкой. Его нужно было оставить дома. Для него семья важнее карьеры. Сейчас он будет проводить время со своей семьёй.
Я знаю, что он будет очень мотивирован, когда присоединится к нам, но затем, когда он будет чрезмерно мотивирован тем, что он не был с нами на сборах, он может переусердствовать. Внезапно он может получить травму, и мы потеряем время. Так что каждый раз тренировки и сборы с ним — большой вопрос.
Как справимся с Йоханнесом? Ему легко работать в группе, он уважает своих товарищей по команде и других спортсменов. Он даёт группе всё, что может, и группа отвечает ему взаимностью. Он честный человек, поэтому в команде с ним очень легко работать», — приводит слова Мазе издание Le Dauphine.
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