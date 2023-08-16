«Теперь знаю, что значит быть Йоханнесом Бё». Легрейд — о победе в City Biathlon

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал выступление в рамках шоу-турнира City Biathlon. Спортсмен стал победителем мужского масс-старта.
«Теперь я знаю, что значит быть Йоханнесом Бё! Бежать впереди и ждать, когда тебя кто-нибудь догонит. Я хорошо стрелял и провёл отличные соревнования. Я безумно счастлив. До начала сезона осталось ещё 100 дней, и мне ещё есть над чем работать, но уровень уже действительно высокий. Сейчас я в том состоянии, в котором хочу быть. Я был немного не уверен в себе после болезни, перенесённой летом. У меня было не так много тренировочных часов, как хотелось бы. Но теперь форма пришла. Под давлением я становлюсь более сосредоточенным. Этот старт придаст мне уверенности перед началом сезона», — приводит слова Легрейда пресс-служба IBU.
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