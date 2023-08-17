Глава СБР Виктор Майгуров рассказал о подготовке к новому сезону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как проходит подготовка спортсменов к новому сезону.

«Мы продолжаем два основных направления — подготовку наших команд и поддержку региональных организаций. Всё идёт по намеченному плану. Команды тренировались и тренируются не только в России, но и в Беларуси. В этом году ещё были в Казахстане, остались довольны условиями. Через две с половиной недели первый старт — Кубок Содружества. В том году этот турнир был востребован.

В ежедневном режиме общаемся с региональными организациями. Оказываем не только финансовую поддержку, но и консультационные моменты по некоторым вопросам. Я совершил много командировок, чтобы решать те или иные вопросы по развитию нашего спорта», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.