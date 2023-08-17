Александр Пак: в этом сезоне всё пройдёт на более высоком уровне

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак поделился планами на ближайший биатлонный сезон-2023/2024 на пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту соревнований, которая проходит сегодня, 17 августа, в Москве.
«Прошлый сезон у нас получился экспериментальным. Мы провели анализ, определили, какие у нас есть слабые места, за это лето. Отправили всем замечания и рекомендации. В конце августа поедем по комплексам и узнаем, что надо исправить. В этом сезоне всё пройдёт на более высоком уровне. Неправильно говорить, что надо привыкать к проведению соревнований внутри страны, но нет худа без добра», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Новый сезон стартует уже 5 сентября Кубком Содружества по летнему биатлону.
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