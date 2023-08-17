Виктор Майгуров рассказал, где пройдёт финал сезона-2023/2024

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, где планируется провести финал сезона-2023/2024.

«В этом сезоне выбор пал в сторону Мурманска — логистика команд и каждое мероприятие мы показываем с трансляцией, не можем не учитывать расходы «Матча», чтобы полететь на Камчатку со всем оборудованием. Благодаря этому решению и в Мурманске, и на Камчатке будут улучшения инфраструктуры. Камчатку мы не вычёркиваем из списка — будет предлагать другие соревнования. В дальнейшем туда вернёмся, когда решим вопросы», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.