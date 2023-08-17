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Пак: Россия не является лидером в мировом биатлоне, давайте смотреть правде в глаза

Пак: Россия не является лидером в мировом биатлоне, давайте смотреть правде в глаза
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказался о призовых в российском биатлоне и конкурентоспособности российских спортсменов на международной арене.

«У нас есть несколько лидеров сборной, которые могли бы конкурировать на международной арене. Но большая часть спортсменов такие деньги бы не заработала, как в прошлом сезоне. Но мы не являемся лидерами в мировом биатлоне, давайте смотреть правде в глаза», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых атлеты из этих стран могут вернуться на международные турниры.

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