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Виктор Майгуров рассказал о новом юношеском проекте «2030»

Виктор Майгуров рассказал о новом юношеском проекте «2030»
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, на что направлен юношеский проект и каковы цели его создания, на пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту соревнований, которая проходит сегодня, 17 августа, в Москве.

«Это наш новый проект. Все предыдущие годы у нас была условная команда. В этом году решили более углубиться в этот вопрос. Мы выбрали группу примерно 27–29 человек. Вместе с их тренерами пригласили на сборы в Уфу. В течение первого сбора обучали больше не спортсменов, а тренеров. Следующий установочный сбор запланирован в сентябре в Уфе. Называем этот проект «2030» — биатлонисты, которые войдут в состав сборной к Олимпиаде. Чтобы постепенно их вести к взрослой биатлонной жизни», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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