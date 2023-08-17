Виктор Майгуров рассказал об экипировке спортсменов в новом сезоне

На пресс-конференции, посвященной предстоящему старту соревнований, которая проходит сегодня, 17 августа, в Москве, президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об обеспечении экипировкой спортсменов.

«Наш партнёр своевременно обеспечивает экипировкой. В плане лыж наш основной партнёр продолжает сотрудничество. Для некоторых спортсменов приобретаем инвентарь и оборудование. Мази и парафины у поставщиков есть. К сезону подходим во всеоружии. Единственный вопрос — подорожание всего. Не у всех региональных команд достаточно средств, чтобы обеспечить своих спортсменов. Но я встречаюсь с руководителями регионов, ищем решение», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.