Майгуров: российский биатлон будет последним возвращён, но мы находимся в контакте с IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о ходе переговоров с Международным союзом биатлонистов (IBU) по вопросу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Идёт общение, которое происходит регулярно, предоставление антидопинговых отчётов. В исполкоме IBU весной прозвучала фраза — не видят основания для нашего возвращения. Как я говорил, наш спорт будет последним возвращён. Но мы находимся в контакте», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых спортсмены из России и Беларуси могут вернуться на международные турниры в нейтральном статусе.