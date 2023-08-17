«Проблемы есть — они огромные, но мы их решаем». Пак — об импортном инвентаре
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На пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту соревнований, которая проходит сегодня, 17 августа, в Москве, исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о проблемах с инвентарём, так как в основном он производится в других странах.
«Было бы странно говорить, что у нас нет проблем, когда 90% инвентаря импортные. Проблемы есть — они огромные, но мы их решаем. Летом ведутся основные переговоры со спонсорами. Мы ищем пути, они достаточно сложные: как по логистике, так и по цене. Но мы готовы», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ранее Виктор Майгуров заявил о дефиците патронов для биатлонистов из-за недостаточной мощности российских компаний.
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