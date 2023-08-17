Майгуров: на тренерском совете будут представлены критерии формирования команды на сезон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о предстоящей Спартакиаде, а также обозначил повестку тренерского совета.

«Спартакиада запланирована в Златоусте. Для региональных команд это главный старт — бонусы регионов. В этом году по инициативе спортсменов на тренерском совете в сентябре будут представлены критерии формирования команды на следующий сезон. Раньше такого не делалось. Документ будет представлен и утверждён исполкомом.

Повестка тренерского совета традиционная — отчёт тренеров за подготовительный период. Ростовцев будет предоставлять отчёт, другие будут со спикерами. Традиционно — вопросы по юниорской команде. Рабочее совещание, которое проводим дважды в год», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.