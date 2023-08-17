«В ближайшее время инициатив по переходу не будет, думаю». Майгуров — о смене гражданства

На пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту соревнований, которая проходит сегодня, 17 августа, в Москве, президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о смене спортивного гражданства спортсменами.

«У нас информации нет, что кто-то из спортсменов планирует сменить гражданство. Запросов не поступало ни от членов сборной, ни от региональных спортсменов. Какая-то сильная федерация не пригласит, а слабая не пригласит, потому что у них недостаточно средств, чтобы обеспечить подготовку. Наши спортсмены, которые перешли ранее в Молдову или Румынию, продолжают подготовку, следим за ними. От нас они могут получить консультативную помощь. В ближайшее время инициатив по переходу не будет, думаю. Надо сказать спасибо спортсменам, что всё понимают», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.