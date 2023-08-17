Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о помощи регионам в строительстве и поддержании спортивных арен на пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту соревнований, которая проходит сегодня, 17 августа, в Москве.
«По Ивановской области пока вопрос не решён, но согласовали дату встречи. Мы встретимся и не оставим без внимания Ивановскую область, будем помогать. В Горно-Алтайске обсуждали реконструкцию стрельбища. Что касается Москвы, можно сказать о строительстве биатлонного объекта в Истре. Он будет доступен для Москвы и области.
В Томске была консультация по открытию и функционированию двух стрельбищ, которые сейчас закрыты. Большую часть своей работы посвящаю работе с регионами. Движение идёт.
В этом году СБР получит 30 миллионов рублей за участие в соревнованиях прошедшего сезона. Те или иные средства получат федерации, которые участвовали. Некоторые — до 2 миллионов рублей», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
- 17 августа 2023
-
14:30
-
14:30
-
14:25
-
14:21
-
14:18
-
14:04
-
14:01
-
13:55
-
13:55
-
13:50
-
13:42
-
13:38
-
13:37
-
13:30
-
13:28
-
13:23
-
13:15
- 16 августа 2023
-
16:09
-
12:51
- 15 августа 2023
-
09:32
- 14 августа 2023
-
15:45
- 13 августа 2023
-
18:33
-
18:22
-
16:53
-
15:46
-
13:40
-
11:32
-
09:30
- 12 августа 2023
-
22:14
-
18:16
- 11 августа 2023
-
16:13
-
01:05
- 10 августа 2023
-
22:56
- 9 августа 2023
-
15:48
-
11:15