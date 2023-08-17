Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о помощи регионам в строительстве и поддержании спортивных арен на пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту соревнований, которая проходит сегодня, 17 августа, в Москве.

«По Ивановской области пока вопрос не решён, но согласовали дату встречи. Мы встретимся и не оставим без внимания Ивановскую область, будем помогать. В Горно-Алтайске обсуждали реконструкцию стрельбища. Что касается Москвы, можно сказать о строительстве биатлонного объекта в Истре. Он будет доступен для Москвы и области.

В Томске была консультация по открытию и функционированию двух стрельбищ, которые сейчас закрыты. Большую часть своей работы посвящаю работе с регионами. Движение идёт.

В этом году СБР получит 30 миллионов рублей за участие в соревнованиях прошедшего сезона. Те или иные средства получат федерации, которые участвовали. Некоторые — до 2 миллионов рублей», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.